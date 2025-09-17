"El riesgo electoral de octubre se mide también en el mercado cambiario"

Así lo consideró en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:28

El licenciado Osvaldo Granados consideró este miércoles en su columna para Radio Panorama que el riesgo electoral que se avecina en octubre se refleja claramente en el mercado cambiario. “Nadie piensa ni trata de cubrirse porque no sabe qué va a pasar en octubre cuando tenga que ir a votar”, señaló.

En su análisis, Granados destacó la baja de la tasa de interés como la mejor noticia reciente: “En agosto pasamos de una tasa del 80% anual a 40%, un nivel más normal. Agosto fue un mes crítico en materia económica: no se podían pedir créditos, las tasas eran imposibles y se frenó la venta en cuotas. Esto se debió al error al salir de las letras de liquidez, lo que obligó a aplicar un torniquete que repercutió en toda la economía”.

Sobre el dólar, el economista precisó que “está a pocos pesos de la banda superior, pero parece que no se lo quiere tocar demasiado. Lo están testeando para ver si el Banco Central interviene, aunque todavía no lo hizo. Subió 5 pesos”.

Granados también se refirió al Presupuesto anunciado en cadena nacional por el presidente Milei: “Un informe que lo analizó reveló que sobre 11 tipos de gastos, 8 tuvieron subas, pero para que sea real, la inflación calculada es de casi 14%, y ahí deja de ser tan significativo el aumento del gasto en esos sectores. Lo que sí se observó fue un aumento en los ATN, del 105% por encima de la inflación calculada. Esto se debe a que se busca el apoyo de las provincias”.

El economista concluyó que el ajuste fiscal proyectado será menor al previsto inicialmente: “Hasta ahora se había ofrecido al FMI un superávit del 2,2% del PBI y en el presupuesto desapareció; ahora se habla del 1,5%. Esto significa que se frenó un ajuste violento”.