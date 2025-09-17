Ingresar
Dos hombres atacaron brutalmente a un limpiavidrios en Córdoba y lo dejaron inconsciente

El ataque, registrado por un vecino, generó conmoción en la zona. El agredido está fuera de peligro, aunque no realizó denuncia.

Hoy 08:40
Ataque

Este domingo al mediodía, en la esquina de Cañada y La Rioja, dos hombres bajaron de un automóvil y atacaron brutalmente a un limpiavidrios, dejándolo inconsciente en la calle. La violenta escena fue registrada por un vecino, y rápidamente se difundió en las redes sociales, causando una fuerte conmoción en la comunidad.

Según las imágenes, el joven limpiavidrios estaba acomodando sus pertenencias cuando los dos agresores aparecieron de manera repentina. Sin mediar palabra, lo tiraron al suelo y comenzaron a golpearlo con trompadas y patadas en la cabeza, arrastrándolo varios metros hasta dejarlo tendido sobre el cordón de la vereda.

Los atacantes, tras dejar al hombre inconsciente, huyeron del lugar mientras varios testigos presenciaban el ataque. La policía informó que el limpiavidrios sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha, pero se encuentra fuera de peligro.

Lo más sorprendente del caso es que, a pesar de la violencia del ataque y el impacto en la comunidad, el agredido no radicó denuncia ante las autoridades. En paralelo, surgieron versiones que señalan que los agresores habrían reaccionado de manera violenta después de que el limpiavidrios golpeara accidentalmente su vehículo. La policía aún investiga las circunstancias exactas del suceso.

