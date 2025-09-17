La Banda se vistió de fiesta recibiendo a más de 50 mil personas que vivieron a pleno las actividades

Miles de bandeños se sumaron a los festejos que resaltaron el orgullo y la pertenencia de la ciudad.

Hoy 09:58

La ciudad de La Banda vivió con gran alegría y emoción su 113° aniversario, en el marco de una serie de actividades que incluyeron ferias, espectáculos y homenajes a la cultura local. Durante cinco días, las familias bandeñas se unieron para apoyar a los emprendedores y artesanos locales que expusieron y comercializaron sus productos en tres circuitos de ferias instalados estratégicamente en el sector principal de los festejos.

El orgullo y la pertenencia fueron los principales sentimientos reflejados durante los festejos, que no solo celebraron el aniversario de la ciudad, sino también su espíritu cultural que une a todos los bandeños.

El martes por la noche, el escenario "Domingo Bravo" se llenó de música y emoción con la participación de grandes artistas locales, como Los Manseros Santiagueños, Néstor Garnica, Demi Carabajal, Mariela Carabajal, Kalama Tropical, Armandito Santillán, Por Siempre Quinteto, Darío Jiménez, Luciana Sánchez, La Banda de Huguito, y el Ballet Perfume de Carnaval.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Armandito Santillán, cantante bandeño, dedicó su presentación a su ciudad natal y a su padre. "Voy a estar presentando una chacarera que hice para la ciudad con mucho cariño, y también le voy a hacer un homenaje a mi papá, que siempre se presentaba conmigo", dijo el artista antes de subir al escenario.

El reconocido cantante bandeño Hugo More, con casi 83 años, agradeció al intendente Nediani por permitirle ser parte de la fiesta un año más. "Es un honor estar aquí, a mis 83 años, y darles a los bandeños la posibilidad de vivir esta fiesta de manera gratuita", expresó.

Por su parte, la cantante Mariela Carabajal destacó la importancia de los festejos y la valorización que el municipio hace de los artistas locales. "Estoy muy contenta de formar parte de esta cartelera de artistas bandeños, celebrando nuestra tierra que nos ha dado tantos artistas y talentos", comentó emocionada.

Finalmente, Néstor Garnica resaltó la alegría de estar en La Banda en una noche perfecta. "Es una hermosa noche bandeña, estoy feliz de formar parte de esta fiesta. Este año, el intendente ha resaltado que la cartelera es exclusivamente de bandeños, lo que destaca nuestra bandeñidad", dijo el músico.

Con un gran respaldo de la comunidad, los festejos por el 113° aniversario de La Banda fueron un verdadero éxito. La participación de los bandeños, el apoyo a los emprendedores y la alegría de vivir la cultura local fueron los ejes de una fiesta que quedará grabada en la memoria colectiva de la ciudad.