Newell’s y Belgrano se juegan todo en San Luis por la Copa Argentina

La Lepra y el Pirata se medirán este miércoles a las 18 en el Estadio Único La Pedrera por los cuartos de final. El ganador se quedará con el boleto a semifinales, donde ya espera Argentinos Juniors.

Hoy 11:32

Newell’s y Belgrano llegan con realidades similares en la Liga Profesional, ambos fuera de zona de clasificación en el Clausura, por lo que la Copa Argentina 2025 aparece como la gran oportunidad de dar un golpe y acercarse al sueño de un título.

El equipo de Cristian Fabbiani viene de vencer 2-0 a Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa, un triunfo que le dio aire en medio de un semestre irregular. El DT fue claro: “El miércoles no te podés equivocar porque quedás afuera. Va a ser el partido más importante de mi carrera”, expresó tras el triunfo ante el Decano.

En tanto, Belgrano, dirigido por Ricardo Zielinski, igualó sin goles en su último compromiso frente a San Martín de San Juan. El Pirata también suma 9 puntos en el Clausura, pero su andar en la Copa ilusiona: eliminó a Real Pilar, Defensores de Belgrano e Independiente en un camino firme hasta cuartos.

Por su parte, la Lepra dejó en el camino a Kimberley de Mar del Plata, Defensa y Justicia y Atlético Tucumán, mostrando que la Copa es un terreno donde también sabe competir.

Probables formaciones

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.