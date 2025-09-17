El PSG, vigente campeón, arranca la Champions frente al Atalanta en el Parc des Princes

Será un choque atractivo entre un candidato al título y un equipo que siempre complica a los grandes. Se miden desde las 14 en el Parc des Princes.

El conjunto parisino, conducido por Luis Enrique, llega con confianza tras vencer 2-0 al Lens en la Ligue 1. En sus últimos cinco compromisos, entre torneo local, Supercopa de la UEFA y Mundial de Clubes, sumó tres triunfos, un empate y una derrota, mostrando solidez en ataque y equilibrio en defensa.

Del otro lado estará el Atalanta de Ivan Juric, que llega entonado después de golear 4-1 al Lecce en la Serie A. Los de Bérgamo atraviesan una campaña irregular, con un saldo de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, pero su estilo ofensivo lo convierte en un rival incómodo para cualquiera.

El Parc des Princes se prepara para un cruce en el que el PSG buscará afirmarse como candidato en Europa y el Atalanta intentará dar el golpe en Francia.