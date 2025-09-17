El Chelsea de Enzo Fernández visita al Bayern Múnich en un duelo estelar de Champions

El partido reedita la histórica final de 2012 y enfrenta a dos equipos que llegan en gran forma a este estreno europeo. Se miden desde las 16 en el Allianz Arena.

Hoy 11:58

Este miércoles desde las 16, el Allianz Arena será testigo del choque entre Bayern Múnich y Chelsea por la primera jornada de la Champions League 2025/26. El partido reedita la histórica final de 2012 y enfrenta a dos equipos que llegan en gran forma a este estreno europeo.

El Bayern de Vincent Kompany tuvo un inicio arrollador en la Bundesliga, con tres victorias en igual cantidad de partidos y 14 goles a favor. Entre sus triunfos se destacan las goleadas 6-0 al Leipzig y 5-0 al Hamburgo. Con Harry Kane como figura y refuerzos de peso como Luis Díaz y Nicolas Jackson, los bávaros asoman como candidatos. Sin embargo, deberán afrontar bajas sensibles: Jamal Musiala (fractura de peroné) y Alphonso Davies (rotura de ligamento cruzado) no estarán disponibles.

Por su parte, el Chelsea de Enzo Maresca llega como campeón del Mundial de Clubes y la Conference League. El conjunto londinense no conoce la derrota en la Premier y se reforzó con jóvenes talentos, incluidos los argentinos Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, aunque este último no fue inscripto para la fase de liga de la Champions. Con Enzo Fernández como eje en el mediocampo y una plantilla renovada, los Blues buscarán dar el golpe en Alemania.

Probables formaciones

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca.