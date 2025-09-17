La intendente Fuentes supervisó el avance de la pavimentación sobre calle Capitán Mejía de Mirabal del barrio Ejército Argentino

Los vecinos del barrio también acompañaron a la intendente.

Hoy 18:31

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la obra de pavimento de hormigón localizada en la calle Capitán Mejía de Mirabal, entre avenida del Trabajo y Ordoñez, del barrio Ejército Argentino.

Acompañada por vecinos, quienes destacaron la decisión del municipio para mejorar el sector, la Ing. Fuentes constató el avance de los trabajos y recibió un informe técnico.

"Generamos una licitación para pavimento en el barrio Ejército Argentino y también en El Vinalar con un total de 1.300 metros de extensión. La calle Capitán Mejía de Mirabal es una arteria de 15 metros de ancho que además se completará el hormigón en las calles aledañas con salida a Dr. Benjamín Zabala y a avenida Del Trabajo", indicó la jefa comunal.

La intendente expresó que, una vez finalizados los trabajos en el barrio Ejército Argentino, los operarios y maquinarias comenzarán con la pavimentación de otras calles en el barrio El Vinalar.

La Ing. Fuentes sostuvo que, estas obras permiten avanzar con paso firme en la calidad de las superficies de rodamiento para los vehículos.

También dijo que, la pavimentación se complementará con una mejora en el alumbrado público.

Por su parte, la vecina, Viviana Chazarreta, remarcó que el pedido vecinal fue escuchado por la intendente y por los funcionarios del municipio.