La UNSE organiza el Congreso Preuniversitario “PREUNI 2025 SDE”

El evento busca fortalecer la conexión entre la educación secundaria y superior, promoviendo el intercambio académico y vocacional. Se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja.

Hoy 11:12

El Primer Congreso Preuniversitario de Nivel Secundario NOA y NEA “PREUNI 2025 SDE”, organizado por la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja (E.A.G.G.) de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (U.N.S.E.), se llevará a cabo el próximo 26 y 27 de septiembre de 2025. El evento tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el nivel secundario y la educación superior, promoviendo el intercambio académico y vocacional entre los estudiantes de la región.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El congreso se desarrollará en el campus de la Escuela de Agricultura, ubicada en Ruta Nacional N° 9, km 1126, Villa Zanjón, y contará con la participación de directivos, docentes y estudiantes de diferentes instituciones educativas. Durante dos días, se abordarán temas clave para la educación del futuro, bajo los ejes de Tecnología Educativa, Derechos Humanos, Bienestar Estudiantil y Trayectorias Educativas y Laborales.

El congreso ofrecerá conferencias, mesas de trabajo, presentaciones de pósters e infografías elaboradas por estudiantes, y actividades interactivas. Estas actividades estarán orientadas a fortalecer el diálogo entre instituciones educativas, visibilizando experiencias pedagógicas y buscando soluciones para los desafíos actuales de la educación secundaria.

Una de las actividades destacadas será la conferencia inaugural, que se llevará a cabo el 26 de septiembre a las 11:00 hs, bajo el título “Educación Preuniversitaria y el Desafío de la Educación 4.0”, que contará con la disertación de la Lic. Adriana Moreno y el Prof. Rodrigo Ponce de la E.A.G.G. Este tema permitirá reflexionar sobre cómo las tecnologías emergentes están revolucionando las prácticas educativas.

El derecho a la educación y el bienestar estudiantil también serán tópicos centrales en el congreso. El Lic. Hugo Soria y el Dr. Sebastián Sapurnar de la U.N.S.E. disertarán sobre cómo integrar la educación en derechos humanos en los planes de estudio preuniversitarios.

El congreso no solo se centrará en los aspectos académicos, sino que también ofrecerá una agenda cultural que incluye un recorrido por la ciudad de Santiago del Estero, a cargo del Programa Provincial “Conociendo mi Ciudad”. Además, se llevará a cabo un fogón con actividades recreativas, donde los asistentes podrán compartir experiencias en un ambiente distendido.

El evento será una oportunidad única para que los estudiantes y docentes de nivel secundario compartan sus experiencias y conocimientos con instituciones educativas de toda la región, construyendo propuestas que promuevan la justicia curricular, inclusión educativa y la vinculación con el mundo del trabajo.

La participación en el congreso es gratuita y se dispondrá de hospedaje para delegaciones estudiantiles, docentes y directivos, con servicio completo de comida y transporte institucional. Además, se entregarán certificados de asistencia para quienes participen de todas las actividades del congreso.

El PREUNI 2025 SDE se posiciona como un espacio clave para el fortalecimiento de las trayectorias educativas y laborales de los estudiantes de la región. El congreso se presenta como una plataforma ideal para que los jóvenes se conecten con el mundo de la educación superior, exploren nuevas oportunidades y reflexionen sobre su futuro profesional.

Este evento cuenta con el auspicio del Rectorado de la U.N.S.E., la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, y los Ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Producción de la Provincia de Santiago del Estero.