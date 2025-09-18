Se realizó la Pre-Selección de las 24 candidatas a Reina Provincial de los Estudiantes

El acto se llevó a cabo en el Paraninfo de la UNSE con la presencia del director general de la Juventud, Ariel Zorribas. La gran ganadora se definirá este sábado 20 en Las Termas de Río Hondo.

Hoy 14:19

Con la presencia del director general de la Juventud, Ariel Zorribas, este miércoles por la tarde se realizó en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero la pre-selección de las 24 candidatas a Reina Provincial de los Estudiantes que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre en Las Termas de Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La postulante consagrada como reina provincial de los estudiantes será la encargada de representar a Santiago del Estero en la elección de Reina Nacional de los Estudiantes, fiesta que se desarrollará el viernes 26 de septiembre en San Salvador de Jujuy.

El evento también contó con la participación de las modelos de la agencia Look Models Group, que realizaron pasadas con prendas del diseñador Luis Guerra.

El cantante Diego Argañaraz fue el encargado de ponerle música a la finalización del evento.

Las estudiantes pre-seleccionadas son:

1) María Pilar Moreno (CENS N°1).

2) Delfina María Mesples (Colegio Hermano Hermas).

3) Mía Estefanía Sayago (Colegio Secundario de la Revolución de Mayo).

4) Thiara Andrea Aguirre (Escuela Municipal de Artes Plásticos de Termas de Río Hondo).

5) Mayra Valentina David Vicenti (Escuela Técnica N°15, La Banda).

6) Eunice Nahiara Cirisan (Colegio del Centenario).

7) Brisa Shasmin Abigail Gómez Andrade ( Comercio General San Martín, La Banda).

8) Tiziana Chiaraviglio Ingratta (Instituto Superior Monseñor Jorge Gottau).

9) Lucía Bravo Rodríguez (Instituto Madre Mercedes Guerra).

10) Keila Sisa Mussini (Instituto Superior de Bellas Artes).

11) Solange Luján Ponce (Esc. Técnica N°2 "Ing. Santiago Barabino, La Banda).

12) Pía Josefina Díaz (Secundario Primera Junta).

13) Tatiana Aylén Dávila Argañaraz (Esc. Técnica N°8).

14) Victoria Pezzente (Sesqui Centenario N°6, Las Termas de Río Hondo).

15) Tamara Jazmín Sequeira (Agrupamiento 86.150, Villa Atamisqui).

16) Sofía Josefina Azar (Col. Santa Dorotea).

17) Martina Gutiérrez (Instituto San José).

18) Gómez Rodríguez, María Sofía Leylen (Esc. De Comercio, Prof. Antenor Ferreyra).

19) Banegas, Rocío Milagros Belén (Sor María Antonia de Paz y Figueroa).

20) Anauate, Sara Micaela (Colegio Absalón Rojas).

21) Lobo, Nazarena Camila (Comercio Ramón Gómez Cornet, Las Termas de Río Hondo).

22) Ribet, Agostina Priscila (Esc. Francisca Jacques).

23) Lobo, Nazarena Camila (Esc. Comercio "Ramón Gómez Cornet", Las Termas de Río Hondo).

24) Ribet, Agostina Priscila (Esc. Francisca Jacques).