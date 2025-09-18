Neder: “Esta Ley es a favor del federalismo, los fondos deben llegar a las provincias”

El senador santiagueño exhortó al Gobierno Nacional “a cumplir las leyes del Parlamento, de eso se trata precisamente una República y el respeto por las instituciones”.

Hoy 18:01

El Senado ratificó este jueves y giró a Diputados por 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones la Ley 27.794 sobre Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias, proyecto impulsado por los gobernadores que dispone que dichos recursos sean considerados y distribuidos como integrantes de la masa de fondos coparticipables, lo cual había sido vetado por Milei.

En tal sentido el senador santiagueño por Fuerza Patria Peronista, José Emilio Neder, afirmó que “esta norma es a favor del federalismo, buscando garantizar una distribución más equitativa de los fondos nacionales que deben llegar a las provincias”.

Asimismo, exhortó al Gobierno Nacional “a cumplir las leyes del Parlamento, de eso se trata precisamente una República y el respeto por las instituciones”.

Además, Neder adelantó que “desde Fuerza Patria Peronista impulsamos una nueva sesión de la Cámara Alta para el próximo jueves 2 de octubre, para tratar el Financiamiento Universitario y la Ley del Garrahan y completar así el rechazo definitivo del Congreso a los vetos de Milei”.