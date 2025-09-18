Ingresar
Cavani descartado para el partido con Central Córdoba: qué lesión sufrió el Matador

El uruguayo sufrió una distensión en el psoas derecho y no podrá estar el domingo en La Bombonera. Miguel Russo ya probó una nueva dupla ofensiva para enfrentar al Ferroviario.

Hoy 18:33

Boca Juniors sumó una baja inesperada de cara al partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la Liga Profesional 2025. En el ensayo futbolístico en La Bombonera, Edinson Cavani no pudo trabajar a la par de sus compañeros y quedó prácticamente descartado para el domingo.

El parte médico oficial del club confirmó que el Matador padece una distensión del psoas derecho, lesión que lo obligará a estar al menos 15 días sin jugar. De esta manera, además de perderse el choque con el Ferroviario, el delantero tampoco llegaría al duelo frente a Defensa y Justicia de la próxima semana. La recuperación será “día a día” y dependerá de cómo evolucione el dolor.

Con Cavani afuera, Miguel Ángel Russo se vio obligado a modificar su once ideal. En ataque apostará por la dupla compuesta por Miguel Merentiel y Milton Giménez, que será la encargada de comandar el ataque xeneize ante el conjunto santiagueño.

El equipo que paró Russo en la práctica formó con: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Paredes, Battaglia, Palacios; Giménez y Merentiel.

