En vivo: tras quedar 19º en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

La primera sesión cronometrada tuvo una interrupción de casi 15 minutos por una bandera roja, afectando el trabajo del argentino con el Alpine. Norris fue el más rápido, escoltado por Piastri.

Hoy 08:35

Cómo terminó la primera práctica

Se cumplió con la primera tanda de ensayos oficiales del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú y en el mismo Franco Colapinto, como el resto de los pilotos, pudo llevar a cabo su desempeño con el Alpine A525 en una sesión que tuvo casi 15 minutos de interrupción con bandera roja ante la presencia de elementos desprendidos del Williams de Carlos Sainz en la curva 15.

El piloto argentino fue el primero en transitar los seis kilómetros del trazado urbano calzando neumáticos blandos, pero solo realizó en esa salida una vuelta para retornar a boxes en donde se le realizaban ajustes cuando se produjo el incidente mencionado que detuvo la actividad.

Al reanudarse, Colapinto volvió a dar una serie de 4 giros antes de detenerse en su box y realizar otro cambio de neumáticos colocando un set flamante de compuesto blando, con los cuales completó cinco vueltas de las 16 recorridas en total, estableciendo 1m45s299 en su mejor paso, y precediendo a su compañero Pierre Gasly por 119/1000, aunque ambos cerrando la tabla de posiciones.

Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará del 19 al 21 de septiembre en el desafiante circuito urbano de Bakú. El argentino de 21 años intentará dejar atrás su complicada actuación en Italia, donde finalizó 17°, y buscará sus primeros puntos con Alpine.

El trazado de 6 kilómetros y 20 curvas es famoso por sus rectas largas y sus sectores angostos, que suelen generar carreras impredecibles. Para Colapinto tiene un valor especial: en 2024, corriendo con Williams, consiguió allí un histórico octavo puesto, sumando sus primeras unidades en la categoría.

El argentino llega en un año difícil. Alpine marcha último en el campeonato de constructores y Colapinto es el único piloto titular sin puntos en 2025. Su mejor resultado fue un 12° lugar en Países Bajos. Actualmente ocupa el 20° puesto en el campeonato, mientras que la cima es dominada por Oscar Piastri (324 puntos) y Lando Norris (293) con McLaren, escoltados por Max Verstappen (230).

El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el domingo 21 a las 8:00 (hora argentina) y será transmitido por Disney+ Premium y Fox Sports (a confirmar), además de F1 TV.

Cronograma del GP de Azerbaiyán (hora argentina)