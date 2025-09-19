Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El piloto argentino regresa a la acción en la 17ª fecha de la temporada 2025. Correrá en el circuito callejero de Bakú, donde en 2024 logró su mejor resultado.

Hoy 02:14

Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará del 19 al 21 de septiembre en el desafiante circuito urbano de Bakú. El argentino de 21 años intentará dejar atrás su complicada actuación en Italia, donde finalizó 17°, y buscará sus primeros puntos con Alpine.

El trazado de 6 kilómetros y 20 curvas es famoso por sus rectas largas y sus sectores angostos, que suelen generar carreras impredecibles. Para Colapinto tiene un valor especial: en 2024, corriendo con Williams, consiguió allí un histórico octavo puesto, sumando sus primeras unidades en la categoría.

El argentino llega en un año difícil. Alpine marcha último en el campeonato de constructores y Colapinto es el único piloto titular sin puntos en 2025. Su mejor resultado fue un 12° lugar en Países Bajos. Actualmente ocupa el 20° puesto en el campeonato, mientras que la cima es dominada por Oscar Piastri (324 puntos) y Lando Norris (293) con McLaren, escoltados por Max Verstappen (230).

El Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el domingo 21 a las 8:00 (hora argentina) y será transmitido por Disney+ Premium y Fox Sports (a confirmar), además de F1 TV.

