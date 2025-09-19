En vivo: Riestra va por la cima ante un Gimnasia, que quiere seguir en zona de playoffs

El Malevo suma 24 partidos sin perder en el Guillermo Laza y buscará volver a la punta de la Zona B. El Lobo llega golpeado tras la derrota con Unión y con bajas sensibles en su plantel.
Este viernes desde las 17:00 en el estadio Guillermo Laza, Deportivo Riestra recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El partido tiene condimentos fuertes: el Malevo defiende un invicto imponente como local, mientras que el Tripero necesita reaccionar para no comprometer su lugar en los playoffs.
