Léa Seydoux lidera el elenco del nuevo drama de Marie Kreutzer, Gentle Monster

La actriz francesa protagoniza junto a Leonardo DiCaprio, Jella Haase, Laurence Rupp y Catherine Deneuve una historia de secretos, amor y traición, mientras la producción se prepara para iniciar el rodaje.

Hoy 07:57

Léa Seydoux liderará el elenco de Gentle Monster, el próximo drama de Marie Kreutzer, que también contará con Jella Haase, Laurence Rupp y Catherine Deneuve. El anuncio del elenco se realizó a vísperas del inicio del rodaje principal, previsto para los próximos meses.

La producción marca el primer largometraje de Kreutzer desde su aclamado drama histórico de 2022, Corsage, protagonizado por Vicky Krieps como la emperatriz Isabel de Austria, también conocida como Sissi. En esta nueva historia, Seydoux interpretará a una pianista reconocida que, tras mudarse al campo con su familia, descubre una verdad que cambia su vida, obligándola a enfrentar las complejidades del amor, la confianza y el engaño.

El proyecto está liderado por los productores Alexander Gehr y Johanna Scherz en Film AG, con sede en Viena, en coproducción con Komplizen Film de Alemania y Kazak Production de Francia. Esta será la primera colaboración entre Kreutzer y Seydoux.

Entre los recientes trabajos de Seydoux se destacan Dune: Parte Dos y Second Act, y próximamente será parte de la comedia de ciencia ficción Alpha Gang junto a Cate Blanchett, Dave Bautista, Steven Yeun, Zoë Kravitz, Riley Keough y Channing Tatum.

Léa Seydoux

El film fue uno de los diez proyectos seleccionados para el Investors Circle en el Mercado de Cine de Cannes 2025, donde recibió el ArteKino International Prize. La distribución internacional estará a cargo de mk2 Films, que también respalda la película como su primera inversión dentro de un acuerdo plurianual de financiamiento internacional con IPR.VC.

Glehr y Scherz ya habían colaborado con Kreutzer en Corsage y en The Ground Beneath My Feet, consolidando una relación de trabajo que ahora se renueva con Gentle Monster.