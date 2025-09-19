Pastor evangélico condenado por abuso sexual en Santa Fe

El pastor aprovechó la vulnerabilidad de su víctima para someterla en varias ocasiones, según la sentencia judicial.

Hoy 08:23

Un pastor evangélico de 44 años, identificado como Guillermo Nicolás Bravo, fue condenado por abuso sexual con acceso carnal calificado en la ciudad de Santa Fe, luego de que la Justicia considerara como probado que se había aprovechado de uno de los fieles que asistían a su iglesia.

La sentencia se dio a conocer este jueves al mediodía, cuando el juez Luis Octavio Silva dictó una pena de 10 años de prisión. Previo a esto, la Fiscalía había solicitado que el ministro de culto fuera sentenciado a cumplir un total de 13 años en la cárcel.

“Valoramos que el juez haya considerado acreditada la atribución delictiva que realizamos y que haya resuelto condenar al acusado por las mismas calificaciones penales que seleccionamos desde la Fiscalía”, afirmaron el fiscal Roberto Olcese y la fiscal Vivian Galeano, luego de conocerse el veredicto.

De acuerdo con la información publicada por Diario UNO de Santa Fe, los fiscales destacaron que la sentencia va en línea con la solicitud de la acusación. “Es cercana a los 13 años que habíamos solicitado en nuestros alegatos”, señalaron al anticipar: “Aguardaremos los fundamentos del magistrado para analizar los pasos a seguir”.

El juicio había comenzado el 15 de septiembre, después de que la víctima denunciara a Bravo en 2021 por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Según constó en el expediente de la causa, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019, cuando el joven formaba parte de la Iglesia Tabernáculo de Adoración, de la cual el acusado era el líder espiritual.

Al momento de presentar las pruebas, el fiscal Olcese detalló el contexto en el que ocurrieron los hechos, sostuvo que el pastor evangélico “se aprovechó de su rol de guía espiritual para vulnerar la integridad sexual del feligrés”.

La investigación reveló que los abusos no se limitaron a un solo ámbito. “El pastor cometió los ilícitos en diversos lugares, entre ellos, en la casa en la que vivía y en una clínica privada a la que fue a visitar a la víctima en una oportunidad en la que estuvo internado”, precisó la Fiscalía.

Por su parte, Raúl Sartori, abogado defensor de Bravo, aseguró que el encuentro íntimo había sido consentido por ambas partes. Tras remarcar que en la relación no existió coacción o abuso de confianza, había solicitado que el pastor evangélico fuera absuelto de los cargos que pesaban en su contra.

No obstante, la abogada de la víctima, Clara Vázquez, explicó que el joven había demorado en radicar la denuncia en contra del religioso, debido a que temía que nadie le creyera. “Demoró cerca de tres años en denunciar porque decía que nadie le iba a creer por ser varón, mayor de edad y por ser grandote, como dice él”, señaló.

Hasta este jueves, el pastor evangélico estuvo en libertad, obligado a cumplir con una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva.