El poder de los arándanos: cómo este fruto favorece el desarrollo y las defensas de los bebés

Según un nuevo estudio, su consumo puede fortalecer las defensas de los más chicos, mejorar su salud intestinal y aportar beneficios duraderos en su desarrollo.

Hoy 09:08

Los arándanos son frutas que tienen buena fuente de fibra, vitamina C, vitamina K y antioxidantes además de pocas calorías. Están disponibles todo el año, ya sea frescos o congelados y se los puede comer solos o agregarlos a una taza de cereales, a panqueques o a ensaladas de frutas.

Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Colorado reveló que los arándanos pueden constituir un alimento clave en la dieta de los bebés y que introducir esta fruta como uno de los primeros alimentos sólidos que coma un niño puede contribuir a potenciar sus defensas, a aliviar los síntomas de alergia y a favorecer el desarrollo de una flora intestinal saludable.

El trabajo se publicó en las revistas Nutrients y Frontiers in Nutrition y es pionero en analizar de manera rigurosa los efectos de un alimento concreto sobre la salud infantil, mediante un ensayo clínico doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. La investigación se llevó a cabo con 61 bebés de entre 5 y 12 meses de la zona de Denver.

Durante el estudio, los niños tomaban cada día polvo de arándano liofilizado o un polvo placebo sin arándanos, que se añadió a su dieta habitual sin necesidad de cambiar otros aspectos de la alimentación, mientras que, cada dos meses, los científicos recogieron muestras de sangre y heces para analizar la evolución de la microbiota intestinal, los marcadores del sistema inmunitario y los síntomas relacionados con alergias, a la vez que controlaron el crecimiento y los hábitos alimentarios de los pequeños.

Entre los hallazgos que sobresalen de la investigación, los especialistas destacan que se observó una mejoría de síntomas alérgicos en bebés que consumieron el polvo de arándano (los síntomas ya existían previamente y no fueron provocados por la fruta), además de una disminución de la inflamación y señales de una respuesta inmunitaria más fuerte, mientras que hubo cambios positivos en la microbiota intestinal, asociados con beneficios para las defensas.

Los investigadores aconsejan adaptar la forma de ofrecer los arándanos en función de la edad: en puré para los lactantes más pequeños y en trozos aplastados o cortados para bebés mayores y niños pequeños, siempre extremando las precauciones para evitar los riesgos de atragantamiento.

“Para los padres que comienzan a destetar a sus bebés, es muy difícil encontrar consejos sólidos y basados en investigaciones sobre qué alimentos introducir”, afirmó el Dr. Minghua Tang, autor principal y profesor asociado adjunto de Pediatría en la sección de Nutrición de la Facultad de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado, quien añadió que este estudio es un primer paso fundamental al ofrecer datos reales sobre cómo un alimento específico como los arándanos puede mejorar la salud de un bebé.

“Esta investigación respalda la idea de que los arándanos ofrecen importantes beneficios para la salud y unos pocos arándanos al día podrían marcar la diferencia en el apoyo a la salud a largo plazo. Consideramos la infancia como una etapa crucial, y lo que introducimos durante esta etapa puede tener efectos duraderos a medida que los niños crecen”, destacó Tang, quien también es investigador del Instituto de Ciencias Clínicas y Traslacionales de Colorado (CCTSI) en CU Anschutz y la Universidad Estatal de Colorado.