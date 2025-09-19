Tragedia en Merlo: abrió la puerta sin mirar y tiró a una mujer policía en moto que murió atropellada por un colectivo

La víctima tenía 39 años, era integrante de la Comisaría de la Mujer de Moreno y falleció en el acto. El impactante video.

Hoy 09:20

Una tragedia vial sacudió a la ciudad bonaerense de Merlo, en la tarde de este jueves. Una mujer policía de 39 años murió luego de que una camioneta abriera la puerta sin advertir su paso, lo que provocó que cayera de su moto y fuera arrollada por un colectivo.

La víctima se trasladaba en una Honda Wave 110 con el casco colocado cuando, al pasar junto a una Ford Ranger detenida sobre la margen derecha, impactó contra la puerta que el conductor del vehículo, un hombre de 70 años, abrió de manera repentina hacia la calle.

Por el golpe, la motociclista perdió el control y cayó al centro de la calzada. En ese momento, un colectivo de la línea 504, interno 158 de la Empresa 216, circulaba en sentido contrario. El chofer alcanzó a frenar, pero no pudo evitar el impacto que terminó con la vida de la mujer.

La víctima se desempeñaba en la Comisaría de la Mujer de Moreno. Su pareja, que también viajaba en la moto, resultó herida y fue trasladada al hospital Eva Perón.

El caso quedó en manos del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, quien caratuló la causa como “homicidio culposo y lesiones culposas”. Tanto el conductor de la camioneta como el chofer del colectivo fueron imputados y los tres vehículos involucrados quedaron secuestrados para peritajes accidentológicos.

Las pericias y el análisis de cámaras de seguridad buscarán determinar las responsabilidades en la tragedia que conmocionó a Merlo.