El ejercicio clave para reducir la ansiedad en momentos de estrés

Aunque el trastorno puede surgir de cualquier situación, un simple ejercicio puede ser la clave para calmar la mente y recuperar la calma.

Hoy 09:28

La ansiedad es una reacción del cuerpo a una situación que se percibe como una amenaza y que puede ocasionar presión en el pecho, hiperventilación o tensión muscular que son síntomas típicos de este cuadro, pero para reducirlo, la respiración ocupa un papel esencial.

“La ansiedad es una respuesta del cuerpo, la mente y la conducta ante un peligro real o imaginado o un cambio en el ambiente que vemos como amenazante”, define a el psicoterapeuta español Raúl Padilla, quien aclara que se trata de una reacción completamente normal, mientras que dijo que la forma más simple de ansiedad es lo que llama reflejo de orientación, que se refiere a cuando tenemos un estímulo que nos llama la atención y dejamos todo lo que estamos haciendo para mirarlo, como si se detuviera todo para ver qué es.