River pone a prueba su liderazgo en Tucumán con la mente dividida en la Copa

El Millonario, golpeado por la derrota en la Copa Libertadores, pondrá un equipo alternativo este sábado desde las 21.15 en el Monumental José Fierro, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Hoy 01:15

En medio de la serie frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, que arrancó con un duro 1-2 en el Monumental, River afrontará un desafío importante en el ámbito local: visitar a Atlético Tucumán con un once totalmente alternativo. Aunque la prioridad pasa por la revancha en Brasil, el equipo de Marcelo Gallardo buscará mantener la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

El traspié copero dejó heridas en Núñez. El Millonario sufrió durante gran parte del partido de ida, pero un gol de Lucas Martínez Quarta encendió una pequeña esperanza para el desquite. Con el certamen continental como prioridad, el Muñeco no arriesgará titulares y confía en sus suplentes para sostener la diferencia de dos puntos que mantiene sobre Deportivo Riestra.

Del otro lado, el Decano llega tras caer 2-0 frente a Newell’s en Rosario y sigue mostrando irregularidad. Aun así, se mantiene octavo, dentro de los puestos de clasificación a playoffs. La gran noticia para Lucas Pusineri es el regreso de Leandro Díaz, quien cumplió la fecha de suspensión y volverá a ser titular. Además, esperan la evolución de Clever Ferreira para definir el once.

Probable formación de Atlético Tucumán vs River

Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

Probable formación de River vs Atlético Tucumán

Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín. DT: Marcelo Gallardo.