En vivo: River pone a prueba su liderazgo en Tucumán con la mente dividida en la Copa

El Millonario, con equipo alternativo, visita a Atlético pensando en la revancha ante Palmeiras.

Hoy 22:53
Borja River festejo

En medio de la serie frente a Palmeiras por la Copa Libertadores, que arrancó con un duro 1-2 en el Monumental, River afrontará un desafío importante en el ámbito local: visitar a Atlético Tucumán con un once totalmente alternativo. Aunque la prioridad pasa por la revancha en Brasil, el equipo de Marcelo Gallardo buscará mantener la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

