Alumnos del Colegio Cristo Rey presentaron una investigación sobre la conservación de Mar Chiquita

En el Nodo Tecnológico, los estudiantes utilizaron imágenes satelitales y cartografías digitales. Su trabajo recibió múltiples menciones especiales.

El Nodo Tecnológico de Santiago del Estero fue sede de la segunda Jornada Geopacha, organizada por el Instituto Superior María Auxiliadora, un evento que reunió a estudiantes y profesionales para compartir investigaciones vinculadas a la geografía y la conservación ambiental. En este marco, un grupo de alumnos de segundo año del Colegio Cristo Rey de La Banda presentó su proyecto titulado "Mar Chiquita cada día más chiquita", un análisis exhaustivo sobre la disminución de esta importante cuenca.

El equipo de investigación, conformado por los estudiantes Valentino Catán, Gabriel Postigo Paz, Constanza Arce Barraza y Cielo Figueroa Barraza, bajo la coordinación del profesor Ignacio Ledesma, utilizó imágenes satelitales y herramientas de cartografía digital para estudiar las variaciones del ecosistema de Mar Chiquita en los últimos años. Además, los estudiantes propusieron acciones concretas para la conservación de este espacio natural, alertando sobre las consecuencias de la creciente pérdida de superficie.

El trabajo fue reconocido con menciones especiales por diversas instituciones destacadas, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto de Investigación y Desarrollo Aplicado de Hidrobiología "Ing. Néstor René Ledesma", y el Centro de Estudios Geográficos para el Desarrollo Local y Regional de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Además, los estudiantes recibieron un reconocimiento adicional del Instituto Superior María Auxiliadora, Profesorado de Geografía, por su compromiso, creatividad y rigurosidad en la investigación.

Desde la institución educativa, se destacó que este tipo de experiencias no solo reflejan el esfuerzo y dedicación de los estudiantes, sino también el acompañamiento institucional y docente, que fomenta la innovación, el interés por la investigación, y el desarrollo integral de las nuevas generaciones en temas de relevancia ambiental.