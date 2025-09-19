Nueva polémica en Comodoro Py: nadie quiere la causa $LIBRA

El juez Martínez de Giorgi rechazó tomar el expediente y lo devolvió a Servini, actualmente subrogada por Ariel Lijo. La Cámara Federal tendrá la última palabra sobre quién seguirá con la investigación.

Hoy 13:15

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó quedar al frente de la causa Libra, donde se investiga la presunta estafa con la criptomoneda que involucra al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a un grupo de empresario, y ahora la Cámara Federal deberá resolver en que juzgado seguirá.

Martínez de Giorgi decidió “no aceptar la competencia atribuida a este tribunal”, tras la orden de Ariel Lijo que aseguró que el magistrado debía seguir con el expediente porque ya investiga una causa similar donde se denunció a Karina Milei por cobrar por reuniones con el Presidente.

Con esta decisión, Martínez de Giorgi mantuvo su postura de rechazar la conexidad de los expedientes, al sostener que deben investigarse por separado.

Días atrás, Servini se declaró incompetente para seguir al frente de la causa y Lijo resolvió que debía pasar a Martínez de Giorgi.

“Advirtiendo las medidas de prueba que fue desarrollando el Fiscal Federal, estimo que la situación varió y existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, a los fines de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio de jurisdiccional, exige la tramitación conjunta de ambos actuados”, sostuvo Lijo en su decisión.

Al inicio de la causa, Servini había rechazado un planteo de su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien solicitó hacerse cargo del expediente argumentando que los hechos habrían ocurrido en la Quinta de Olivos, dentro de su jurisdicción, pero la jueza desestimó la solicitud y continuó con la investigación hasta la reciente decisión de Lijo.

Además de los hermanos Milei, la investigación incluye a Julian Peh y Hayden Mark Davis, vinculados a la creación y lanzamiento de Libra; Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento Tech Forum; y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores.

La comisión investigadora por el caso Libra le envió un cuestionario a Javier Milei con nueve preguntas para que aclare su responsabilidad en la promoción de la criptomoneda. Tenía tiempo hasta este viernes para enviar sus respuestas por escrito, pero no lo hizo.

Sin embargo, el organismo -que preside el diputado Maximiliano Ferraro- aguardará hasta el lunes para resolver los pasos a seguir: dada la investidura del Presidente de la Nación, podrían evaluar la posibilidad de extender el plazo.

En tanto, Karina Milei deberá informar al Congreso la fecha en la cual concurrirá a la comisión investigadora, respondiendo así al pedido de interpelación. O bien, cuando podrá recibir en su despacho de la Casa Rosada a cinco representantes del organismo.

Lo que no puede hacer la secretaria general de la Presidencia es ignorar la convocatoria. Tiene tiempo hasta el miércoles para responderle a la comisión.