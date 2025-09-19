Masivo plenario del gremio SIVIPSE apoyando a Fuerza Patria Peronista

También mencionaron “nuestro absoluto rechazo a la política de maltrato contra los trabajadores del actual Gobierno Nacional”.

En un colmado Polideportivo ubicado a la vera de Autopista Santiago-La Banda, el gremio SIVIPSE concretó este viernes un importante plenario apoyando la fórmula del Frente Cívico compuesta por Elías Suárez y Carlos Silva Neder para gobernador y vice, y a los candidatos de Fuerza Patria Peronista para senadores, diputados nacionales y provinciales.

El encuentro contó con la participación del candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a vicegobernador, Carlos Silva Neder; y a diputado provincial, Gerardo Montenegro; quienes fueron recibidos por el titular del gremio, Roque Antonio “Pantera” Rojas, y la Comisión Directiva.

Ante la presencia de delegaciones provenientes de todas las Zonas Viales más la repartición central del organismo, en la apertura se dio lectura a un Documento de Acompañamiento “a la fórmula del Frente Cívico compuesta por Elías Suárez y Carlos Silva Neder, y a los candidatos de Fuerza Patria Peronista para senadores, diputados nacionales y provinciales”. También mencionaron “nuestro absoluto rechazo a la política de maltrato contra los trabajadores del actual Gobierno Nacional”.

“Apoyamos desde el Partido Justicialista a Fuerza Patria Peronista”, remarcó Roque Rojas al hacer uso de la palabra. Por su parte Gerardo Montenegro remarcó: “El único proyecto que incluye a los trabajadores es éste, ante una derecha que pone en riesgo la estabilidad de la fuente laboral y que es todo lo contrario de lo que necesitamos en Santiago del Estero y en Argentina”. A su turno Silva Neder transmitió “nuestro agradecimiento por el apoyo y reconocimiento al trabajo que llevan adelante”.

En el cierre, José Emilio “Pichón” Neder describió como “muy difíciles los días que se viven actualmente, donde se destruyen miles de PyMES y puestos de trabajo, y encima este personaje que hoy gobierna el país lo celebra”.

“Quisieron cerrar Vialidad Nacional. Yo me pregunto: ¿qué clase de perversidad tienen? ¿O es que acaso carecen de la más mínima sensibilidad? ¿Cuál es el sentimiento de alguien que dice ´dónde está escrito que un chico del interior tenga derecho a hacerse atender en el Garrahan?´”, fustigó duramente.

“El 26 de octubre vamos a llenar las urnas con votos de Fuerza Patria Peronista, para ponerle freno a esta realidad de crueldad que hoy gobierna Argentina. Gracias a la familia vial santiagueña, nosotros estamos convencidos de que cada obra, cada máquina que atiende un camino en cada lugar, es trabajo digno y fundamental para el desarrollo de la provincia y para el pueblo”, concluyó.