De Felippe palpitó el duelo ante Boca en La Bombonera: “Es importante lo que hagamos nosotros”

El entrenador de Central Córdoba habló en la previa del partido del domingo por la novena fecha del Torneo Clausura.

Hoy 20:40

Central Córdoba visitará este domingo a Boca Juniors en La Bombonera, desde las 21.15, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Ferroviario, que dirige Omar De Felippe, llega con la ilusión de sumar un triunfo histórico en Buenos Aires.

En la previa, el entrenador ferroviario destacó el crecimiento del Xeneize y, en particular, la influencia de Leandro Paredes en el juego. “Será un partido complicado. Ha mejorado mucho Boca. Obviamente, hablar de Paredes es hablar de un jugador de selección. Tomaremos nuestros recaudos: si Paredes me va a manejar el ritmo del partido va a ser complicado para nosotros, porque te encuentran pases”, señaló De Felippe en diálogo con TyC Sports.

La mayor preocupación del DT pasa por la pelota parada, la gran virtud ofensiva del equipo de Russo en las últimas fechas. Paredes se transformó en el encargado de todas las ejecuciones y ya convirtió en goleadores inesperados a Rodrigo Battaglia y Lautaro Di Lollo, ambos con dos tantos en el torneo. “¿Cómo hacés para evitar la falta? Es difícil, porque los chicos no tienen la intención de cometerla, pero el fútbol es un juego de fricción. Sabemos que tiene una pegada importante Paredes y jugadores que cabecean bien, pero nosotros también, y esperamos ligar en algún momento”, analizó con realismo el técnico del Ferroviario.

De todas maneras, De Felippe dejó en claro que no se trata solo de preocuparse por el rival, sino de apostar a la propia identidad. “En la charla hablaremos con los jugadores, y es importante lo que hagamos nosotros. Si le damos la pelota para tirarnos atrás, posiblemente en algún error nos hagan un gol”, advirtió.

El Ferroviario, que ya sabe lo que es dar golpes en canchas históricas —con la inolvidable victoria en el Maracaná ante Flamengo por la Copa Libertadores—, buscará repetir ahora en La Bombonera.