Central Córdoba pegó primero en la final de Reserva ante Central Argentino

El Ferro se hizo fuerte en La Banda y se impuso por 2-1 en el partido de ida.

Hoy 01:09

Central Córdoba dio el primer paso en la definición de la Reserva del Torneo Clausura al imponerse por 2-1 sobre Central Argentino en La Banda, en el encuentro de ida de la gran final.

El Ferroviario abrió la cuenta a los 40 minutos con un gran tiro libre de Francisco Suárez, mientras que en el complemento estiró la ventaja con el tanto de Santiago Campos, a los 7 minutos. Sobre el cierre, el Albo logró descontar gracias a Facundo More, quien a los 43 mantuvo viva la ilusión de su equipo para la revancha.

Más allá del triunfo, Central Córdoba terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Bruno Ávila y Aldo Abad. Con la victoria, el Ferro llegará con ventaja a la definición, donde se conocerá al campeón de la división.