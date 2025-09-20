Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Central Córdoba pegó primero en la final de Reserva ante Central Argentino

El Ferro se hizo fuerte en La Banda y se impuso por 2-1 en el partido de ida.

Hoy 01:09

Central Córdoba dio el primer paso en la definición de la Reserva del Torneo Clausura al imponerse por 2-1 sobre Central Argentino en La Banda, en el encuentro de ida de la gran final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Ferroviario abrió la cuenta a los 40 minutos con un gran tiro libre de Francisco Suárez, mientras que en el complemento estiró la ventaja con el tanto de Santiago Campos, a los 7 minutos. Sobre el cierre, el Albo logró descontar gracias a Facundo More, quien a los 43 mantuvo viva la ilusión de su equipo para la revancha.

Más allá del triunfo, Central Córdoba terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Bruno Ávila y Aldo Abad. Con la victoria, el Ferro llegará con ventaja a la definición, donde se conocerá al campeón de la división.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Club Central Argentino

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise y luego borró el mensaje
  2. 2. Megaoperativo en el barrio La Católica terminó con cuatro detenidos por tentativa de homicidio, robo calificado y drogas
  3. 3. Aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia y fueron interceptados por la OTAN
  4. 4. Milei lanzó la campaña en Córdoba y dijo que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial
  5. 5. Lanzamiento de la Campaña de Prevención del Dengue 2025-2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT