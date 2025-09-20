En vivo toda la acción de la Fórmula 1: Colapinto chocó y quedó afuera en la Q1 del GP de Azerbaiyán

El argentino tuvo una mejor performance en el inicio de este sábado en Bakú y ahora piensa en la clasificación que se correrá a partir de las 9. El mejor de la tercera prueba fue Lando Norris, Max Verstappen segundo y Oscar Piastri tercero.

Hoy 09:43

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LAS PRÁCTICAS EN VIVO



HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LAS PRÁCTICAS EN VIVO

Franco Colapinto completó la tercera y última práctica del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, y con el Alpine A525 fue chequeando las variantes que los ingenieros del equipo de Enstone definieron para ambas unidades, con el objetivo de contrarrestar aerodinámicamente la baja performance en la potencia del motor.

La sesión se desarrolló con un viento que fue rotando en su sentido y que generó que algunas hojas y ramas cayeran en sectores del trazado de seis kilómetros, y que motivó que varios pilotos retrasaran su salida de boxes; además, el cielo se fue cubriendo de nubes sobre los últimos minutos.

Durante la primera parte de la tanda, e iniciando su labor cuando habían transcurrido 15 minutos, Colapinto condujo su auto calzando neumáticos de compuesto duro, con los cuales completó una serie de diez vueltas, registrando en su mejor paso 1m44s352. Tras detenerse en boxes para un rápido chequeo.

El argentino retornó con neumáticos blandos nuevos para trabajar a ritmo de clasificación y al cabo de los giros que dio, señaló un tiempo de 1m42s789, ubicándose 15° a 1s566 de Lando Norris (McLaren) y logrando superar nuevamente a su compañero Pierre Gasly, quien quedó 19° a 533/1000 del pilarense.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras prácticas

El piloto de Alpine finalizó en las posiciones 19° y 20° en las primeras tandas, y reconoció las dificultades que atraviesa en el circuito callejero: “Nos está costando mucho en esta pista con mucho bache y tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance. Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, pero estamos muy muy lejos”, admitió el bonaerense.

La clasificación está programada para las 9:00. Podrá verse en vivo por Fox Sports y vía streaming en Disney+ Premium.