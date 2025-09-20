El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho se juega una dura parada ante un golpeado Manchester United

El encuentro por la quinta fecha se juega este sábado 20 desde las 13:30 en Old Trafford. Se podrá ver por ESPN y Disney+.

Hoy 07:38

La fecha 5 de la Premier League tendrá uno de los duelos más atractivos del fin de semana: el Manchester United recibirá al Chelsea de Garnacho y Enzo Fernández en Old Trafford, en un cruce que llega cargado de tensión y con dos equipos que atraviesan momentos muy distintos. El partido se disputará este sábado 20 de septiembre a las 11:30 a.m. (hora peruana) y se podrá ver EN VIVO por ESPN y Disney+.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

¿Cómo llega Manchester United?

El equipo dirigido por Rúben Amorin no atraviesa su mejor presente. En los últimos cinco encuentros, el United apenas consiguió una victoria, sufrió tres derrotas (ante Manchester City, Grimsby y Arsenal) y un empate. La falta de regularidad encendió las críticas hacia el entrenador portugués, que está obligado a sumar de a tres para calmar los rumores sobre una posible salida.

¿Cómo llega Chelsea?

El Chelsea de Maresca llega con mejor rendimiento, tanto en la Premier League como en la Champions. En sus últimos cinco compromisos, los Blues solo cayeron frente al Bayern Múnich, sumaron dos victorias (ante Fulham y West Ham) y dos empates (Crystal Palace y Brentford). Hoy se ubican en la quinta posición y sueñan con seguir escalando en la tabla.