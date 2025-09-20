Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 24º
X
Somos Deporte

Central Córdoba afronta un duelo clave buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera

El Ferro visita al Xeneize con el objetivo de conseguir un buen resultado. Seguilo por Radio Panorama.

Hoy 01:16

Por la novena fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors y Central Córdoba se miden este domingo a las 21:15 en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). El encuentro promete ser atractivo, con dos equipos que intentan ser protagonistas. Escúchalo en Radio Panorama.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Xeneize, dirigido por Miguel Ángel Russo, atraviesa un buen momento en el certamen, acumula 4 sin perder con 3 triunfos y una igualdad, viene de un empate 1-1 ante Rosario Central en la fecha pasada y buscará mantenerse como protagonista del certamen ante su gente en la Bombonera. 

En tanto, el Ferroviario de Omar De Felippe no se encuentra en el mejor momento, viene de perder 2 duelos consecutivos y de quedarse sin invicto en el Clausura. En la jornada anterior cayó por 2-0 ante Deportivo Riestra y necesita levantar sumar para mantenerse en la pelea de la Zona A. 

El arbitraje estará a cargo de Yael Falcón Pérez, acompañado por Gabriel Chade y Facundo Rodríguez como asistentes. La cuarta árbitra será Salomé Di Iorio, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta, asistido por Gastón Suárez en el AVAR.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba Club Atlético Boca Juniors Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible tragedia en Santiago del Estero: un motociclista murió tras un violento choque en la Ruta 21
  2. 2. El nuevo Parque Mama Antula está abierto todos los días en el horario de 8.30 a 22 horas
  3. 3. "La construcción del milagro": el nuevo libro de Javier Milei será presentado en octubre
  4. 4. Coty Romero se sinceró acerca del momento más duro que tuvo que atravesar: “No quería vivir”
  5. 5. Los sectores más golpeados por la baja del consumo: almacenes y farmacias en números rojos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT