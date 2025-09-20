Con una gran reacción, Central Córdoba logró un valioso empate ante Boca en La Bombonera

El Ferroviario caía por 2-0 con goles de Battaglia y Merentiel, pero se repuso y lo terminó igualando gracias a un tanto de Florentín y a un golazo de Iván Gómez.

21/09/2025

Central Córdoba protagonizó una reacción memorable y empató 2-2 ante Boca en La Bombonera, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El equipo santiagueño, que parecía condenado a la derrota tras un primer tiempo dominado por el local, mostró carácter en la segunda mitad y se llevó un punto de oro.

El conjunto de Miguel Ángel Russo impuso condiciones en los primeros 45 minutos y abrió el marcador gracias a Rodrigo Battaglia, luego de varias llegadas claras. Con el envión y el apoyo de su gente, el Xeneize amplió diferencias en el arranque del complemento con el tanto de Miguel Merentiel, que parecía sentenciar la historia.

Sin embargo, el Ferroviario no se resignó. Primero, José Florentín descontó de cabeza para encender las alarmas en el estadio. Y poco después, cuando Boca buscaba reaccionar, apareció Iván Gómez con un derechazo impresionante para poner el 2-2 definitivo y desatar el festejo ferroviario enmudeciendo La Bombonera.

El empate fue un premio a la valentía de Central Córdoba, que pasó de ser dominado a animarse y golpear en los momentos justos. Para Boca, en cambio, significó una oportunidad desperdiciada de quedar como líder de su zona y de la tabla anual.

Con este resultado, el Ferroviario se llevó mucho más que un punto: confianza y la certeza de que puede plantarse ante cualquier rival, incluso en uno de los escenarios más difíciles del fútbol argentino.

En la próxima fecha Central Córdoba recibirá el viernes a Tigre desde las 21.15, mientras que Boca visitará el sábado desde las 19 a Defensa y Justicia.