Independiente, con dupla interina, busca su primer triunfo ante un San Lorenzo convulsionado

El Rojo, que espera por Quinteros, enfrenta a un Ciclón también lleno de problemas.

Hoy 01:11

Por la novena fecha del Torneo Clausura, Independiente y San Lorenzo se verán las caras este domingo desde las 14:30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, que volverá a estar habilitado en su totalidad. Será un duelo con condimentos especiales: el Rojo, aún sin triunfos en el certamen, estrenará conducción interina; el Ciclón, por su parte, buscará despejar la crisis institucional con un triunfo que lo acerque a la pelea de arriba.

El Rojo llega tras la caída 1-0 ante Banfield que derivó en la renuncia de Julio Vaccari como entrenador. La dirigencia se movió rápido y cerró a Gustavo Quinteros, quien firmó contrato el viernes y debutará recién en la próxima jornada ante Racing en el clásico de Avellaneda. Frente a San Lorenzo, el equipo será conducido por la dupla interina Carlos Matheu-Eduardo Tuzzio. En tanto, se confirmó que Lautaro Millán, que integró la Sub-20 de Argentina, aceptó representar a Chile en el Mundial de la categoría.

En el caso del Ciclón, la crisis dirigencial vuelve a tomar protagonismo. El club quedó acéfalo tras varias renuncias en la comisión directiva y está bajo el mando de una Asamblea encabezada por Daniel Matos, aunque su desarrollo está en duda por un fallo judicial. Mientras tanto, en lo futbolístico, el entrenador recupera a un jugador clave: el capitán Gastón Hernández recibió el alta médica de su desgarro y volvería a ser titular en Avellaneda.