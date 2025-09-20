Ingresar
En vivo: Independiente, con dupla interina, busca su primer triunfo ante un San Lorenzo convulsionado

El Rojo, que espera por Quinteros, enfrenta a un Ciclón también lleno de problemas.

Hoy 14:25

Por la novena fecha del Torneo Clausura, Independiente y San Lorenzo se verán las caras este domingo desde las 14:30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, que volverá a estar habilitado en su totalidad. Será un duelo con condimentos especiales: el Rojo, aún sin triunfos en el certamen, estrenará conducción interina; el Ciclón, por su parte, buscará despejar la crisis institucional con un triunfo que lo acerque a la pelea de arriba.

TEMAS Club Atlético San Lorenzo de Almagro Club Atlético Independiente Liga Profesional de Fútbol

