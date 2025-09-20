Ingresar
El gobernador Zamora estuvo presente en la Copa del Mundo UCI BMX Racing que se disputa en la provincia

Fueron recibidos por el presidente de la federación Argentina, Héctor Ciappino y también estuvo presente el vicegobernador, Carlos Silva Neder, el secretario de deportes, Carlos Dapello y el subsecretario de turismo, Nelson Bravo.

El gobernador Gerardo Zamora junto al jefe de gabinete de ministros, Elías Suarez, participó de la primera jornada de la Copa del Mundo UCI BMX Racing 2025, que se desarrolla del 20 al 21 de septiembre en la pista la Catedral del BMX del Polideportivo provincial, convocando a 300 pilotos de 26 países.

Cabe destacar que en el certamen se encuentran participando nueve pilotos santiagueños, entre ellos; Mia Torres, Guadalupe Scarano, Julieta Ruiz, Claudio Díaz Chevalier, Lisandro Díaz, Fran Lazarte, Tiziano Chávez y Benjamín Bulacia.

