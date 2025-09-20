El municipio avanza en la promoción de hábitos de vida saludables a través de "La Banda Corre"

La maratón, que busca promover hábitos saludables, contará con la participación de más de 1.200 atletas y una gran feria de emprendedores locales.

Hoy 14:35

En el marco de las actividades programadas por el 113° Aniversario de la Ciudad de La Banda, la Municipalidad de La Banda se prepara para llevar adelante una nueva edición de "La Banda Corre", un evento deportivo que reafirma el compromiso del municipio con la promoción de hábitos de vida saludables.

Este viernes, comenzó la entrega de kits y acreditaciones en la Escuela Municipal de Programación y Robótica, donde también se organizó una feria de emprendedores con productos saludables, suplementos deportivos e indumentaria deportiva. La feria será parte de las actividades que acompañarán la maratón durante todo el fin de semana, convirtiéndose en un espacio para fomentar el bienestar físico y emocional de los participantes.

Belén Benac, integrante del staff de la maratón, brindó detalles sobre la jornada: "Hoy viernes hemos iniciado con la entrega de kits para todos los atletas que se han inscrito para la carrera de la segunda edición de 'La Banda Corre'." Además, Benac destacó que la organización ha recibido inscripciones no solo de La Banda y Santiago Capital, sino también de localidades del interior y de provincias cercanas. "Más de 1.200 inscriptos y un evento que no solo es deportivo, sino que también involucra a los emprendedores locales," agregó.

En cuanto a la feria, Benac detalló que se ofrecerán productos como alimentos saludables, indumentaria deportiva, suplementos deportivos y también el taller de CosturArte, organizado por la Dirección de Género, que traerá a las chicas para exponer sus manualidades. "El domingo, alrededor de 50 feriantes estarán presentes en la Plaza Belgrano durante la maratón," afirmó.

Además, en la previa de la maratón, Moplex, una institución dedicada al estudio de la pisada, marcha y postura, se encuentra ofreciendo evaluaciones gratuitas a los participantes. Gustavo Alegre, Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia, comentó: "Moplex es una empresa destinada a hacer estudios de la pisada, marcha y postura. Hoy estamos ofreciendo evaluaciones gratuitas para quienes participen de la maratón, con el fin de detectar posibles problemas y, si es necesario, confeccionar plantillas específicas."

El evento también ha contado con la participación de Adriana Villarreal, una atleta local y profesora de educación física, quien expresó su entusiasmo: "Todo lo que es actividad física me apasiona, y estoy muy feliz de participar nuevamente en esta maratón. Agradezco al intendente Roger Nediani por promover esta jornada que combina deporte, vida saludable y comunidad."