Este sábado se elige en Las Termas a la Reina Provincial de los Estudiantes

Será a partir de las 21.30 en el escenario montado en la explanada de Casinos del Sol. Hay 24 candidatas de las cuales 4 son termeñas. La ganadora representará a Santiago del Estero en la Elección Nacional de Jujuy. Desfile de modelos.

Hoy 18:51

Este sábado, desde las 21.30, Las Termas de Río Hondo será sede de la Elección de la Reina Provincial de los Estudiantes, donde participarán 24 precandidatas. La soberana electa representará a Santiago del Estero en la Elección de la Reina Nacional de los Estudiantes, que se realizará el próximo 26 de septiembre en San Salvador de Jujuy.

La actividad en Las Termas de Río Hondo tendrá lugar en el escenario montado en la explanada de Casinos del Sol, donde también se realizará un desfile con la participación de destacadas figuras de la moda nacional como Sofía Zámolo y Mario Guerci, además del prestigioso diseñador Luis Guerra.

Las 24 candidatas a reina santiagueña de los estudiantes fueron preseleccionadas el pasado miércoles en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. De las cuales 4 son de Las Termas de Río Hondo.

Las 24 candidatas a reina provincial de los estudiantes 2025 son:

1) María Pilar Moreno (CENS N°1).

2) Delfina María Mesples (Colegio Hermano Hermas).

3) Mía Estefanía Sayago (Colegio Secundario de la Revolución de Mayo).

4) Thiara Andrea Aguirre (Escuela Municipal de Artes Plásticos de Termas de Río Hondo).

5) Mayra Valentina David Vicenti (Escuela Técnica N°15, La Banda).

6) Eunice Nahiara Cirisan (Colegio del Centenario).

7) Brisa Shasmin Abigail Gómez Andrade ( Comercio General San Martín, La Banda).

8) Tiziana Chiaraviglio Ingratta (Instituto Superior Monseñor Jorge Gottau).

9) Lucía Bravo Rodríguez (Instituto Madre Mercedes Guerra).

10) Keila Sisa Mussini (Instituto Superior de Bellas Artes).

11) Solange Luján Ponce (Esc. Técnica N°2 «Ing. Santiago Barabino, La Banda).

12) Pía Josefina Díaz (Secundario Primera Junta).

13) Tatiana Aylén Dávila Argañaraz (Esc. Técnica N°8).

14) Victoria Pezzente (Sesqui Centenario N°6, Las Termas de Río Hondo).

15) Tamara Jazmín Sequeira (Agrupamiento 86.150, Villa Atamisqui).

16) Sofía Josefina Azar (Col. Santa Dorotea).

17) Martina Gutiérrez (Instituto San José).

18) Gómez Rodríguez, María Sofía Leylen (Esc. De Comercio, Prof. Antenor Ferreyra).

19) Banegas, Rocío Milagros Belén (Sor María Antonia de Paz y Figueroa).

20) Anauate, Sara Micaela (Colegio Absalón Rojas).

21) Lobo, Nazarena Camila (Comercio Ramón Gómez Cornet, Las Termas de Río Hondo).

22) Ribet, Agostina Priscila (Esc. Francisca Jacques).

