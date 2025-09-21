Santiago vibra con el Mundial de BMX: este domingo sigue la acción en el “La Catedral”

Tras una jornada vibrante que coronó al francés Arthur Pilard y a la australiana Saya Sakakibara. Más de 300 pilotos de 26 países compiten en la pista internacional, que este domingo volverá a ser escenario de emociones.

Hoy 08:53

La Copa del Mundo de BMX dejó un sábado electrizante en el BMX, donde el francés Arthur Pilard y la australiana Saya Sakakibara se quedaron con la victoria en la ronda 5 disputada en el circuito internacional “La Catedral”. El evento convocó a 300 pilotos de 26 países y contó con un gran marco de público que disfrutó de finales apasionantes.

En la categoría Elite Men, Pilard se impuso con un tiempo de 29.898 segundos, escoltado por el argentino Gonzalo Molina (30.322), que volvió a subirse al podio en casa, y el estadounidense Cameron Wood (30.522). Más atrás se ubicaron el francés Sylvain André, su compatriota Eddy Clerte y el suizo Simon Marquart.

La rama femenina tuvo como gran figura a Saya Sakakibara, quien se quedó con el triunfo en Elite Women con un registro de 32.852 segundos, apenas por delante de la suiza Zoe Claessens (32.901) y la neerlandesa Laura Smulders (33.612).

También hubo lugar para los Sub-23, donde el francés Jacquet Mathis ganó entre los varones, seguido por el argentino Federico Capello y el neerlandés Jason Noordam. En mujeres, la neerlandesa Michelle Wissing se quedó con la victoria, escoltada por Lily Greenouh y la estadounidense Alexis Alden.

La actividad continuará este domingo con las mejores figuras del mundo en busca de puntos clave para el calendario internacional. Santiago del Estero volverá a ser epicentro de la velocidad, la técnica y la emoción del BMX Racing.