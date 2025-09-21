Ingresar
En vivo: el Atlético de Madrid de los argentinos visita al Mallorca por LaLiga

Se miden este domingo desde las 11.30 en el Estadio Son Moix. Los baleares buscan su primera victoria, mientras que los de Diego Simeone necesitan sumar para no perder terreno en la pelea por la parte alta de la tabla.

Hoy 10:58

La quinta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26 tendrá un partido cargado de urgencias en Palma de Mallorca. El RCD Mallorca recibe desde las 11:30 al Atlético de Madrid de los argentinos en el Estadio Son Moix, en un cruce donde ambos equipos llegan con necesidades muy distintas pero igual de apremiantes: los locales quieren salir del fondo y los colchoneros no perder de vista los puestos de arriba.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

