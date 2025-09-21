Luego de su choque por Copa Argentina, Belgrano y Newell’s cierran la fecha en Córdoba

Tras el 3 a 1 en San Luis con el que el Pirata eliminó a la Lepra, ambos se enfrentan nuevamente en busca de acercarse a la zona de playoffs.

Hoy 06:16

Belgrano y Newell’s se medirán este lunes desde las 21.00 en el estadio Julio César Villagra, por la novena jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro contará con el arbitraje de Daniel Edgardo Zamora, el VAR a cargo de Emanuel Ejarque y será televisado por TNT Sports Premium.

El Pirata llega con el envión anímico de haber eliminado a la Lepra en la Copa Argentina, tras una remontada histórica en los cuartos de final con dos goles de Franco Jara y uno de Lisandro López. Ese triunfo le permitió al conjunto cordobés meterse entre los cuatro mejores del certamen por segunda vez en su historia y ahora intentará trasladar esa energía al Clausura, donde arrastra cuatro fechas sin victorias y quedó fuera de la zona de playoffs. En el horizonte aparece además la semifinal copera frente a Argentinos Juniors, con sede y fecha a confirmar.

Del otro lado, el equipo de Cristian Fabbiani atraviesa un presente irregular. Newell’s solo ganó dos de sus últimos nueve partidos y, aunque logró imponerse 2-0 sobre Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa, no pudo sostener la levantada y quedó eliminado en la Copa Argentina a manos de los cordobeses. Con vida únicamente en el torneo local, la Lepra buscará la revancha en Alberdi y un triunfo que lo acerque a la clasificación a la próxima ronda.