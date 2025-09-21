Calidad de Vida de la Municipalidad informó los barrios que se fumigarán esta semana

El lunes comenzará por los barrios Villa del Carmen, Nestor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Santa Lucía e Industria.

21/09/2025

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó la continuidad de su programa semanal de fumigaciones que se realizará en varios sectores de la ciudad de acuerdo con el plan de trabajo anual preventivo.

El martes seguirá en los barrios Siglo XX, Siglo XXI, Saint Germés, Ejercito Argentino , América del Sur, Juan Diaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles los trabajos se localizarán en los barrios Juramento, Sarmiento, Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes".

El jueves será el turno de los Barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colon, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes están previstas las fumigaciones en los barrios Mariano Moreno, Libertad, San Martín, Don Bosco, Bruno Volta y Mosconi.