El tiempo para este lunes 22 de septiembre en Santiago del Estero: cielo despejado y máxima de 27ºC

Se anuncia una jornada agradable con vientos leves a moderados provenientes del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 22 en Santiago del Estero una mañana fresca con cielo despejado y vientos leves del sector norte.
Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con vientos rotando al sector noreste. La temperatura máxima alcanzaría los 27 grados, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que para mañana, martes, la jornada se presentará más calurosa, con cielo algo nublado y una máxima que tocaría los 30ºC.
