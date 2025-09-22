Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 SEP 2025 | 10º
Locales

El tiempo para este lunes 22 de septiembre en Santiago del Estero: cielo despejado y máxima de 27ºC

Se anuncia una jornada agradable con vientos leves a moderados provenientes del sector norte.

Hoy 06:27

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 22 en Santiago del Estero una mañana fresca con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde-noche, se esperan idénticas condiciones con vientos rotando al sector noreste. La temperatura máxima alcanzaría los 27 grados, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que para mañana, martes, la jornada se presentará más calurosa, con cielo algo nublado y una máxima que tocaría los 30ºC.

Seguí todas las novedades del tiempo a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

