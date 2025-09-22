Jornada especial de primavera en la Iglesia Asamblea de Dios Nueva Alianza

Con el lema “Florecer exige pasar por todas las estaciones”, jóvenes de diferentes realidades sociales se reunieron para disfrutar de un día de convivencia, deportes y reflexión en un ambiente cristiano.

Hoy 07:27

Este sábado 20 de septiembre, la Iglesia Asamblea de Dios Nueva Alianza, ubicada en el barrio Reconquista de la ciudad capital, fue el escenario de una jornada especial cristiana evangélica para conmemorar el Día de la Primavera. Bajo el lema “Florecer exige pasar por todas las estaciones”, el evento reunió a cientos de jóvenes en una festividad llena de actividades recreativas, espirituales y comunitarias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los participantes disfrutaron de un día de juegos y deportes, como mini campeonatos de fútbol y vóley, y también compartieron una gran hamburguesada en un ambiente de fraternidad. La jornada estuvo organizada por Alianza Joven, un equipo que aglutina a más de 250 jóvenes de distintas realidades sociales. Muchos de estos jóvenes se encuentran en procesos de superación de adicciones, depresión y ataques de pánico, y fueron parte de los testimonios de transformación y esperanza que marcaron el evento.

Los líderes de Alianza Joven, Diego y Débora Leguizamón y Walter y Erika Lobo, estuvieron presentes encabezando la jornada, guiando a los participantes y promoviendo el mensaje de esperanza y crecimiento integral. La iglesia, además, cuenta con un equipo de profesionales que acompañan a los jóvenes en casos especiales, brindando contención y apoyo a aquellos que lo necesitan.

Alianza Joven continúa invitando a toda la juventud de la comunidad a sumarse a este movimiento, que promueve valores cristianos y el crecimiento personal y espiritual. Aquellos interesados en unirse a esta familia espiritual pueden escanear el código QR adjunto para obtener más información y formar parte de este proyecto que sigue cambiando vidas.