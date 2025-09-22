Clausuraron una empresa algodonera por desmonte ilegal de 50 hectáreas de bosque nativo en Santa Fe

La empresa Algoservicio S.A. fue denunciada y clausurada tras desmontar ilegalmente un área protegida de alta conservación. La acción es parte de un esfuerzo por proteger los bosques nativos de la provincia.

El Ministerio de Ambiente de Santa Fe clausuró este sábado las obras de la empresa Algoservicio S.A., que había desmontado ilegalmente 47,5 hectáreas de bosque nativo en el distrito de Logroño, a unos 290 kilómetros al noroeste de la ciudad capital. Esta acción, que afecta a una zona de máxima protección según el ordenamiento territorial de bosques de la provincia, fue alertada por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación Nacional.

La empresa se encontraba realizando obras para la instalación de una planta desmotadora en la zona de "Categoría I", la clasificación más alta del sistema de conservación de bosques nativos, que prohíbe cualquier tipo de intervención o explotación de los recursos naturales en este tipo de áreas. Las autoridades de ambiente señalaron que la empresa no contaba con las autorizaciones ambientales necesarias para llevar a cabo estas obras, lo que motivó tanto la clausura de las actividades como la denuncia ante la Justicia.

El ministro de Ambiente de Santa Fe, Enrique Estévez, detalló que la empresa Algoservicio S.A. tiene antecedentes de conflictos similares en otras provincias. Como resultado, la empresa enfrenta una multa de 300 millones de pesos y será responsable de la remediación del daño ambiental causado. "No se puede instalar una industria sin gestionar los permisos que exige la provincia, ni actuar sin responsabilidad ambiental", afirmó Estévez.

La denuncia también derivó en una acción de amparo colectivo ambiental, impulsada por la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que ordenó una medida cautelar para prohibir toda intervención en la zona afectada. La prohibición de uso se extiende a la eliminación de maquinarias y materiales de construcción que se encontraban en el predio sin autorización.

El área desmontada forma parte del Gran Chaco, un ecosistema de alto valor de biodiversidad que se extiende por varios países de Sudamérica. En Santa Fe, la Categoría I es la zona con mayor nivel de protección, donde se prohíben actividades como el desmonte y la extracción de madera, con el fin de preservar el bosque nativo. Esta categorización se divide en tres niveles:

Categoría I - Zona Roja : Áreas de máximo valor de conservación , que no pueden ser intervenidas bajo ninguna circunstancia.

: Áreas de , que no pueden ser intervenidas bajo ninguna circunstancia. Categoría II - Zona Amarilla : Sectores de alto o medio valor , donde solo se permite el aprovechamiento sostenible.

: Sectores de , donde solo se permite el aprovechamiento sostenible. Categoría III - Zona Verde: Áreas de bajo valor de conservación, que pueden ser transformadas, siempre con evaluación ambiental previa.

El desmonte en Logroño ocurrió en la Zona Roja, y su impacto es irremediable en términos de conservación.

Este incidente se enmarca en un contexto más amplio de deforestación que afecta a varias provincias argentinas. Según el último informe de Greenpeace, Argentina perdió 150.000 hectáreas de bosques en el último año debido a desmontes e incendios forestales. Las provincias más afectadas fueron Santiago del Estero y Chaco, pero también Santa Fe ha registrado pérdidas significativas en sus territorios de bosque nativo, como el caso de Logroño.

El Gran Chaco es uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo, albergando miles de especies de flora y fauna, incluyendo especies endémicas y en peligro de extinción. La deforestación no solo pone en riesgo estas especies, sino que también contribuye al cambio climático, al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono almacenado en los árboles.