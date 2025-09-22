Cómo conservar las frutas en primavera: los peligros del etileno y las combinaciones que debes evitar

Con el inicio de la temporada primaveral y el calor que llega, es común guardar frutas en la heladera para tener algo fresco a mano. Sin embargo, algunas combinaciones pueden hacer que tus frutas se echen a perder.

Hoy 07:32

Con la llegada de la primavera, muchas personas optan por guardar frutas frescas en la heladera para aprovechar su frescura en los días calurosos. Pero un error común al almacenar frutas puede hacer que se echen a perder mucho más rápido de lo esperado. Este problema está relacionado con el etileno, un gas natural que algunas frutas desprenden mientras maduran.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El etileno juega un papel clave en la maduración de las frutas, pero puede ser perjudicial si se mezclan frutas que producen mucho etileno con otras que son sensibles a este gas. Algunas frutas, como las manzanas, bananas, peras, duraznos, ciruelas y kiwis, son grandes productoras de etileno. Cuando estas frutas entran en contacto con aquellas más sensibles, como las frutillas, uvas, frambuesas y sandías, la maduración se acelera, lo que provoca que se pierdan frescor, sabor y, en el peor de los casos, podredumbre rápida.

Las frutas que más etileno producen son:

Manzanas

Bananas

Peras

Duraznos

Ciruelas

Kiwis

Si estas frutas se almacenan cerca de otras que son sensibles al etileno, como frutillas, arándanos, uvas, frambuesas o sandías, el proceso de maduración acelerada hará que estas frutas se estropeen en pocos días, perdiendo textura, sabor y frescura.

Cuando frutas que producen etileno se guardan con frutas sensibles a este gas, el proceso de maduración se descontrola. Esto puede provocar que las frutillas se pongan blandas y pierdan sabor, que las uvas se arruguen y que la sandía se deteriore mucho antes de lo esperado.

Los expertos recomiendan separar siempre las frutas que liberan etileno de las que son sensibles a este gas. Si es posible, utiliza cajones distintos en la heladera para cada tipo de fruta. Si no tienes espacio suficiente, una opción es poner las frutas en bolsas separadas para evitar que se influencien entre sí.

Consejos para conservar mejor las frutas en la heladera