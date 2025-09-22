Osvaldo Granados: “El miedo al pasado domina la decisión de comprar dólares”

El economista analizó la situación del mercado cambiario, la retención de divisas del campo y el impacto de la deuda con el FMI.

Hoy 09:00

El economista Osvaldo Granados analizó este lunes en Radio Panorama cómo el temor a repetir crisis históricas está marcando la economía argentina y la conducta del mercado cambiario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El miedo al pasado por ahora es suficiente, miren lo que pasó en 2001 con Duhalde, con la gente haciendo trueques en plazas. Al Gobierno le están intentando meter ese miedo del pasado”, afirmó Granados, resaltando que este nerviosismo está condicionando la compra de dólares.

Además, señaló que el campo también actúa bajo esa lógica. “No están liquidando, están guardando 9.300 millones de dólares de la última cosecha de soja y maíz. Esperarán esta semana a ver qué pasa con el dólar y la banda cambiaria antes de tomar decisiones”, explicó.

El economista advirtió además sobre la deuda que Argentina debe pagar al Fondo Monetario Internacional en enero: “Todo el mundo le pone fichas al viaje de Milei a Estados Unidos hoy -intentará que el líder republicano apruebe un préstamo extraordinario por un monto tentativo de USD 30.000 millones-. Hay que poner 4.300 millones de dólares en una vidriera cerrada con siete llaves para asegurar el pago en enero. El resto queda disponible para seguir operando, pero todo está condicionado por la incertidumbre”.

En materia económica, Granados destacó que aunque los números muestran cierto crecimiento, hay señales de desaceleración: “En agosto estamos 4% arriba respecto al año pasado, pero comparado con julio hay una desaceleración del 1,9%. Todavía queda margen, pero la reacción económica se está desinflando”.

Finalmente, el economista proyectó la influencia de la política internacional: “Algo va a pasar con Estados Unidos. Argentina es su aliado más confiable en América Latina, y el mercado estará expectante. El miedo al pasado influye en cómo se toman decisiones locales, pero la política internacional también juega un papel clave en la expectativa económica”.