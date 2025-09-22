Robaron un banco en Laferrere y huyeron corriendo con el dinero

Los delincuentes ingresaron al banco sin levantar sospechas, ejecutaron el robo en segundos y huyeron corriendo con el dinero. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.
Un robo tan audaz como particular tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Laferrere. Dos ladrones armados ingresaron caminando a la sucursal del Banco Patagonia ubicada en la esquina de Ruta 21 y Ascasubi, amenazaron con un arma al cajero de una de las ventanillas y se llevaron la recaudación de esa caja.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el método elegido: los delincuentes entraron a pie, actuaron rápido y se escaparon corriendo, sin intentar llevarse dinero de otras cajas ni desplegar un golpe comando.
“Llegaron caminando, amenazaron al cajero con un arma, le robaron el dinero y se fueron de la misma manera. Lo raro es que, habiendo varias cajas habilitadas, sólo robaron en una y se retiraron”, detalló una fuente cercana a la investigación al portal Primer Plano. Es por esto que para la Policía y la Justicia, el accionar fue improvisado y no responde al perfil de bandas organizadas.
Apenas se conoció el hecho, varios patrulleros de la comisaría 1ª de Laferrere llegaron al lugar y empezaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona. El fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, ordenó la intervención de la Policía Científica para levantar huellas y sumó a la DDI La Matanza a la investigación.
Hasta el momento, no trascendió la cantidad exacta de dinero que se llevaron los delincuentes.