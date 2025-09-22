Robaron un banco en Laferrere y huyeron corriendo con el dinero

Los delincuentes ingresaron al banco sin levantar sospechas, ejecutaron el robo en segundos y huyeron corriendo con el dinero. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Hoy 11:01

Un robo tan audaz como particular tuvo lugar en las últimas horas en la localidad bonaerense de Laferrere. Dos ladrones armados ingresaron caminando a la sucursal del Banco Patagonia ubicada en la esquina de Ruta 21 y Ascasubi, amenazaron con un arma al cajero de una de las ventanillas y se llevaron la recaudación de esa caja.

Lo que más llamó la atención de los investigadores fue el método elegido: los delincuentes entraron a pie, actuaron rápido y se escaparon corriendo, sin intentar llevarse dinero de otras cajas ni desplegar un golpe comando.

“Llegaron caminando, amenazaron al cajero con un arma, le robaron el dinero y se fueron de la misma manera. Lo raro es que, habiendo varias cajas habilitadas, sólo robaron en una y se retiraron”, detalló una fuente cercana a la investigación al portal Primer Plano. Es por esto que para la Policía y la Justicia, el accionar fue improvisado y no responde al perfil de bandas organizadas.

Apenas se conoció el hecho, varios patrulleros de la comisaría 1ª de Laferrere llegaron al lugar y empezaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona. El fiscal Gastón Duplaá, a cargo de la causa caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego, ordenó la intervención de la Policía Científica para levantar huellas y sumó a la DDI La Matanza a la investigación.

Hasta el momento, no trascendió la cantidad exacta de dinero que se llevaron los delincuentes.