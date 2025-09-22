Terror en las aulas de Mendoza: otro estudiante amenazó con un arma a sus compañeros

La rápida actuación de la policía evitó una tragedia, tras la denuncia de un docente al 911.

Hoy 13:06

Un alumno llevó un arma a una escuela secundaria en la localidad de Guaymallén, Mendoza, y generó pánico entre los estudiantes y profesores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que se trataba de una réplica.

Una docente advirtió la situación y llamó al 911, lo que permitió que la Policía interviniera y la situación fuera controlada.

Una alumna del colegio contó a Canal Siete que el chico había amenazado a algunos compañeros que iban con él en el colectivo, camino a la institución.

La situación recuerda el caso de la nena de 14 años que hace solo 12 días llevó un arma cargada a su escuela y estuvo varias horas atrincherada.