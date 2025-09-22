Investigan el fallecimiento de un hombre de 57 años en el barrio Los Flores

El cuerpo será trasladado al Hospital Independencia para su inspección ocular.

Hoy 13:26

En la mañana de hoy, denunciaron en la Comisaría Comunitaria N° 7 el fallecimiento de Giménez, un hombre de 57 años, quien previamente se habría descompensado. El hecho ocurrió en un domicilio del barrio Los Flores.

Según los primeros informes, el deceso de Giménez es investigado como parte de una información sumaria judicial tendiente a esclarecer las causas del fallecimiento. La causa se encuentra bajo la supervisión de la Dra. Eugenia Callegaris.

En este contexto, solicitaron el traslado del cuerpo hasta la Morgue Judicial del Hospital Independencia, en la ciudad de Santiago del Estero, donde se llevará a cabo la inspección ocular correspondiente.