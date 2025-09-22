Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 SEP 2025 | 24º
X
Locales

El municipio realizó tareas de mantenimiento en los CAMM que prestan servicios en los barrios bandeños

Las tareas incluyeron la limpieza y puesta a punto de aires acondicionados y ventiladores, así como el mantenimiento de los espacios verdes de ambas instituciones.

Hoy 13:29
La Banda

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda llevó adelante trabajos de mantenimiento y puesta en valor en los centros de salud de los barrios 25 de Mayo, El Rincón y Central Argentino, con el objetivo de garantizar espacios más seguros, confortables y saludables para la atención de los vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las tareas incluyeron la limpieza y puesta a punto de aires acondicionados y ventiladores, así como el mantenimiento de los espacios verdes de ambas instituciones, fortaleciendo el entorno de trabajo del personal sanitario y el bienestar de la comunidad que diariamente asiste a estos establecimientos.

En este sentido el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “La salud también se cuida en los detalles. Un centro limpio, ventilado y con condiciones adecuadas de infraestructura es fundamental para brindar un servicio de calidad. Estas acciones, impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, muestran el compromiso de estar presentes no solo en la atención directa, sino también en todo lo que contribuye a una mejor experiencia para vecinos y trabajadores”.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. De Felippe valoró la reacción de Central Córdoba ante Boca: “Nos sirve para seguir entendiendo el camino”
  2. 2. Güemes visita a Quilmes buscando un triunfo que lo acerque al objetivo de la permanencia
  3. 3. El tiempo para este lunes 22 de septiembre en Santiago del Estero: cielo despejado y máxima de 27ºC
  4. 4. Dos heridos leves en un violento vuelco sobre la Ruta 7 cerca de Añatuya
  5. 5. Tras las tensiones por el narcotráfico, Maduro invitó a Trump a dialogar para “preservar la paz”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT