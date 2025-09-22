El municipio realizó tareas de mantenimiento en los CAMM que prestan servicios en los barrios bandeños

Las tareas incluyeron la limpieza y puesta a punto de aires acondicionados y ventiladores, así como el mantenimiento de los espacios verdes de ambas instituciones.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda llevó adelante trabajos de mantenimiento y puesta en valor en los centros de salud de los barrios 25 de Mayo, El Rincón y Central Argentino, con el objetivo de garantizar espacios más seguros, confortables y saludables para la atención de los vecinos.

Las tareas incluyeron la limpieza y puesta a punto de aires acondicionados y ventiladores, así como el mantenimiento de los espacios verdes de ambas instituciones, fortaleciendo el entorno de trabajo del personal sanitario y el bienestar de la comunidad que diariamente asiste a estos establecimientos.

En este sentido el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “La salud también se cuida en los detalles. Un centro limpio, ventilado y con condiciones adecuadas de infraestructura es fundamental para brindar un servicio de calidad. Estas acciones, impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, muestran el compromiso de estar presentes no solo en la atención directa, sino también en todo lo que contribuye a una mejor experiencia para vecinos y trabajadores”.