Convocan a la comunidad a participar en la renovación colectiva del “Espacio Mural de la Memoria”

En el marco de su 15° Aniversario, la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de La Banda, invita a la comunidad a participar en la elaboración colectiva del Proyecto de Puesta en Valor Resignificación del Espacio Mural de la Memoria.

El Espacio Mural de la Memoria cumplirá 20 años el próximo 10 de diciembre y está ubicado en los predios que pertenecieron al ferrocarril sobre la Av. Besares, frente a la intersección con calle Avellaneda.

Fue inaugurado en el año 2005 como una iniciativa colectiva de familiares, artistas y organizaciones sociales. En ese sentido, fue fruto de la voluntad y el aporte solidario de la comunidad, y desde entonces permanece como símbolo vivo de esa construcción compartida.

Este proyecto busca consolidar el mural como un sitio vivo, en constante actualización y resignificación. Para ello, los responsables de esta iniciativa plantearon varios objetivos, siendo los más importantes, actualizar el mural con los nombres de desaparecidos recuperados desde 2005 a la actualidad.

Ampliar el soporte artístico y documental para acompañar la continuidad de la búsqueda. Y renovar y ampliar la infraestructura del espacio y resignificar el lugar, reforzando su carácter pedagógico, político y cultural.

Para concretar este proyecto, la Dirección de Derechos Humanos lanzó una convocatoria a familiares, organismos de DD.HH., instituciones educativas, organizaciones sociales, artistas y a la comunidad en general.

Todos los participantes podrán opinar y aportar sugerencias para el proyecto y todas las decisiones se tomarán de manera participativa y en diálogo permanente con quienes mantienen viva la memoria.

La primera etapa de planificación comenzará el próximo sábado 27 de 9 a 11, con la realización del primer encuentro del “Taller Diseñando Memoria”, dónde participarán estudiantes de profesorados, universitarios y jóvenes en general que tendrán la oportunidad de realizar sus aportes para el rediseño del espacio.