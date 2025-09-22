Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 SEP 2025
La Municipalidad de La Banda continúa con la campaña de inmunización al personal de empresas privadas

Este operativo responde a un pedido expreso de la empresa y tiene como objetivo garantizar la protección de los operarios frente a enfermedades comunes y graves que pueden afectar su salud en ambientes industriales.

Hoy 13:33
La Banda

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través del personal de la Sala San Javier, desarrolló una nueva jornada de vacunación destinada a los trabajadores de la planta fabril Coteminas.

Este operativo responde a un pedido expreso de la empresa y tiene como objetivo garantizar la protección de los operarios frente a enfermedades comunes y graves que pueden afectar su salud en ambientes industriales. La campaña busca reducir la transmisibilidad de patologías prevenibles, contribuyendo a un entorno laboral más seguro y saludable.

El esquema aplicado contempla la inmunización contra Hepatitis B, Hepatitis A, Influenza y Tétano, enfermedades de alta incidencia y riesgo en espacios de trabajo con gran número de operarios y manipulación de herramientas o materiales que pueden generar exposición biológica.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Estamos convencidos de que la salud también se construye en el ámbito laboral. Llevar la vacunación a las fábricas significa cuidar a quienes día a día sostienen la economía de nuestra ciudad. Estas campañas son una inversión en bienestar, prevención y productividad, porque un trabajador sano es un trabajador protegido. Este esfuerzo es parte de la mirada integral que nos marca el intendente Nediani: estar presentes en cada espacio donde la comunidad nos necesita”.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda reafirma su compromiso con la salud pública y la prevención, ampliando el alcance de sus programas de inmunización no solo en los barrios, escuelas y centros de salud, sino también en los espacios laborales de gran impacto para la ciudad.

