La Municipalidad de La Banda continúa con la campaña de inmunización al personal de empresas privadas

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, a través del personal de la Sala San Javier, desarrolló una nueva jornada de vacunación destinada a los trabajadores de la planta fabril Coteminas.

Este operativo responde a un pedido expreso de la empresa y tiene como objetivo garantizar la protección de los operarios frente a enfermedades comunes y graves que pueden afectar su salud en ambientes industriales. La campaña busca reducir la transmisibilidad de patologías prevenibles, contribuyendo a un entorno laboral más seguro y saludable.

El esquema aplicado contempla la inmunización contra Hepatitis B, Hepatitis A, Influenza y Tétano, enfermedades de alta incidencia y riesgo en espacios de trabajo con gran número de operarios y manipulación de herramientas o materiales que pueden generar exposición biológica.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Estamos convencidos de que la salud también se construye en el ámbito laboral. Llevar la vacunación a las fábricas significa cuidar a quienes día a día sostienen la economía de nuestra ciudad. Estas campañas son una inversión en bienestar, prevención y productividad, porque un trabajador sano es un trabajador protegido. Este esfuerzo es parte de la mirada integral que nos marca el intendente Nediani: estar presentes en cada espacio donde la comunidad nos necesita”.

De esta manera, la Municipalidad de La Banda reafirma su compromiso con la salud pública y la prevención, ampliando el alcance de sus programas de inmunización no solo en los barrios, escuelas y centros de salud, sino también en los espacios laborales de gran impacto para la ciudad.